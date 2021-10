Una giornata diper mister Lamberto: questa la decisione del Giudice Sportivo di Serie C nei confronti dell'allenatore della, che domenica pomeriggio ha pareggiato in casa contro la(1-1). Il tecnico salterà il prossimo match dei bianconeri per "avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto nei confronti dell'allenatore avversario, rispondendo alle sue provocazioni e minacciandolo, rendendo necessario l'intervento di altri tesserati, per trattenere ed allontanare i due allenatori", come si legge nel comunicato ufficiale. Stessa "punizione" anche per il tecnico della Pro Sesto Simone Banchieri, al quale è stata inoltre comminata un'ammenda da 1.000 euro.