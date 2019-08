Edoardo Masciangelo, nato a Roma nel 1996, terzino sinistro della Juventus Under 23 è pronto a diventare un nuovo giocatore del Pescara. Come riporta Sky Sport, le due società hanno raggiunto l’accordo ed il giocatore, trasferitosi dal Lugano ai bianconeri lo scorso gennaio, è pronto ad iniziare la sua prima esperienza in Serie B. Cresciuto nelle giovanili della Roma e della Fiorentina, Masciangelo ha disputato due stagione di Serie C con l’Arezzo ed una con il Piacenza prima di trasferirsi in Svizzera tra le file del Lugano. Con la Juve Under 23 il terzino ha messo a referto 13 presenze.