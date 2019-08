Secondo Sky Sport Uk, un gioiellino della Juve avrebbe acceso l’interesse di una squadra che milita nella Ligue 1 francese. Il giocatore in oggetto è Stephy Mavididi, attaccante che della formazione Under 23 dei bianconeri, ed il team che vorrebbe acquisirne le prestazioni sportive è l'Amiens. Nella stagione 2018/19, il giovane ha disputato il campionato di Serie C mettendo a referto 32 presenze condite da 6 goal. Il 13 aprile scorso il giocatore ha esordito in Serie A nella partita che la Juve ha disputato sul campo della Spal.