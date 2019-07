Come riporta la Gazzetta dello Sport, Hans Nicolussi Caviglia, talento della Juventus Under 23 e con tre presenze alle spalle nella squadra maggiore, è prossimo a vestire la maglia della Cremonese. Il giocatore è pronto a disputare la sua prima stagione in Serie B. La Cremonese, guidata da mister Rastelli, ha da poco fornito un'ottima prova pareggiando 3-3 in amichevole contro il Napoli.