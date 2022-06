Giorni frenetici alla Continassa, di strategie di mercato, che interessano la Prima squadra così come tutto quello che si muove sotto. Per quel che riguarda la Juventus Under 23, in uscita l'esterno sinistro classe 2000 Matteo Anzolin. Per lui, in questa stagione, un ruolo da protagonista nella squadra bianconera, con 27 presenze in campionato e prestazioni in crescendo nella seconda parte.



Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato su di lui l'interesse di alcuni club di Serie B. In particolare, da tenere d'occhio il possibile asse con il Sudtirol, che potrebbe infiammarsi nel caso in cui Lamberto Zauli diventasse l'allenatore.