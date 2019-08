La Juventus Under 23 ha esordito al meglio nella serata di ieri, vincendo per 2-0 contro la Pergolettese nel turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, però, la seconda squadra bianconera è pronta a una cessione eccellente: a un passo dal Trapani, neopromosso in Serie B, ci sarebbe il difensore Lorenzo Del Prete, tra i tre fuoriquota dell'Under 23 e grande protagonista nella scorsa stagione con la maglia bianconera.