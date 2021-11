Come annunciato dallo stesso club attraverso un comunicato ufficiale, sarà necessario un intervento chirurgico per risolvere il problema rimediato ieri pomeriggio da Alessandro Pio, difensore della, durante la partita contro il(persa dai bianconeri per 2 a 0). Il classe 2002 era rimasto vittima di uno scontro di gioco con l'avversario Jeremieed era stato costretto a lasciare il campo in barella, tra gli applausi dei tifosi: gli esami a cui è stato sottoposto presso l'ospedale di Bolzano hanno evidenziato la frattura dell'osso zigomatico e dell'orbita sinistra, per cui nei prossimi giorni il difensore sarà operato.