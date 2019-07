La Juventus è a un passo da un rinforzo da urlo per la propria squadra Under 23. Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia, infatti, il club bianconero avrebbe di fatto messo le mani su Hamza Rafia, trequartista classe '99 del Lione, tra i più sorprendenti talenti dell'ultima stagione nell'ambito di Francia. Sarà lui il primo rinforzo di valore per la squadra di Fabio Pecchia, che ha sostituito Mauro Zironelli sulla panchina della seconda squadra bianconera.