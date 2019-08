Continuano i rumors sul futuro di Stephy Mavididi. Il giovanissimo attaccante bianconero, aggregato alla Juventus Under 23, è vicino a trasferirsi al Benevento. La trattativa fra la Juventus ed i campani è stata avviata circa un mese fa ed ora sembra vicina ad essere conclus. Inglese, nato il 31 maggio 1998, Mavidivi si è trasferito dall’Arsenal alla Juventus che, nell’estate scorsa, ha versato 2 milioni di euro nelle casse dei Gunners. Nella stagione 2018/19, il giovane ha disputato il campionato di Serie C mettendo a referto 32 presenze condite da 6 goal. Il 13 aprile scorso il giocatore ha esordito in Serie A nella partita che la Juve ha disputato sul campo della Spal.