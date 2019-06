La Juventus Under 23 deve assoutamente rivoluzionare la propria rosa in estate, dopo una stagione d'esordio tutt'altro che positiva. Tra i nomi in partenza, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe anche Luka Markovic, attaccante serbo classe 2000, che ha deluso le attese nella prima stagione a Torino. Su di lui, che è in bianconero in prestito dal Crotone, è forte l'interesse dello Schalke 04 in Germania.