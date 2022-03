Designata la squadra arbitrale del match tra Juve Under 23 e Lecco, in programma mercoledì 16 marzo allo Stadio Rigamonti-Ceppi. Una sfida delicata per entrambe le squadre, a caccia di un piazzamento importante nella griglia play-off, per cui è stato scelto un arbitro esperto, Marco Emmanuele della Sezione Aia di Pisa. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Franck Loic Nana Tchato di Aprilia, Lorenzo D'Ilario di Tivoli e dal quarto uomo Fabrizio Ramondino di Palermo. Fischio d'inizio alle 18.00.