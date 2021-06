La Juventus è destinata a vincere trofei, questo è un dato di fatto. E anche la sua "creatura B", la seconda squadra, l'Under 23 che gioca in Serie C, nella sua giovanissima storia può annoverare un trionfo in bacheca: la Coppa Italia di Serie C 2019-2020, vinta esattamente un anno fa. Al Manuzzi di Cesena, la Juve di Pecchia ribaltò la Ternana: un 2-1 che, dopo l'iniziale vantaggio umbro di Mammarella, fu capovolto dal rigore di Brunori e dal gol decisivo di Rafia allo scadere del primo tempo.

Il club bianconero ha ricordato l'anniversario di quella coppa sui social: