La Juventus Under 23 ha chiuso la propria stagione con l'eliminazione dai playoff di Serie C al secondo turno, contro la Pro Vercelli. Un'annata che ha messo in mostra diversi talenti a disposizione di mister Zauli, con diverse promozioni o quantomeno aggregazioni alla prima squadra. Oggi a Vinovo si è svolto l'ultimo allenamento del 2020-2021 dell'Under 23 bianconera, che l'anno prossimo parteciperà ancora al campionato di Serie C.

La Juve ha diffuso le foto sui propri canali ufficiali: