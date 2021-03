Il coronavirus sta facendo di nuovo irruzione nel mondo del calcio, come testimoniano anche i diversi rinvii di queste ultime settimane in Serie A, e la Serie C non è stata da meno. La Juventus Under 23 nel mese di marzo si è vista rinviare due partite causa-covid: quella con la Pergolettese, che sarebbe stata in programma domenica 14, e quella sul campo della Pistoiese che si sarebbe dovuta giocare ieri.

La Lega Pro ha disposto le date dei recuperi: qui di seguito la comunicazione della Juve: