​Riparte la corsa della Juventus Under 23. I bianconeri, domani, 9 gennaio 2021, sono attesi dalla sfida in casa della Carrarese (fischio d'inizio alle 15:00). Di seguito la lista dei ragazzi convocati da Mister Zauli per il primo impegno dell'anno:



I CONVOCATI



2 Rosa



3 Coccolo



4 Troiano



8 Ranocchia



11 Brighenti



12 Israel



13 Alcibiade



15 Capellini



17 Felix Correia



19 Rafia



20 Leone



25 Gozzi



26 Barbieri



29 Mosti



31 Sekulov



32 Tongya



34 Wesley



37 Riccio



38 Raina



39 Cerri



40 Senko