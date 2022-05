Ufficiali date e orari del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, che vedrà la Juve Under 23 di mister Zauli affrontare il Renate. La gara di andata è prevista per domenica 8 maggio alle 18.00, con i bianconeri che giocheranno in casa allo Stadio Moccagatta di Alessandria. Trasferta in Lombardia, invece, giovedì 12 maggio, con fischio d'inizio del match fissato alle 20.30.

Come precisa la Lega Pro in un comunicato ufficiale, le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento.