Dopo l'incertezza dovuta allo slittamento del secondo turno playoff a causa della situazione coronavirus, oggi la Lega Pro ha trovato una collocazione definitiva per la partita della Juventus Under 23 sul campo della Pro Vercelli, secondo atto della lunga post-season della Serie C. I bianconeri di Zauli, in virtù del peggior piazzamento nella classifica del Girone A, avranno l'obbligo di vincere per passare il turno, mentre per i padroni di casa sarà sufficiente un pareggio.



Pro Vercelli e Juve Under 23 si affronteranno mercoledì 19 maggio alle 17:30