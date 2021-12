Altre quattro positività alin casa bianconera, tra le file dell'di mister Zauli, dove è già risultato contagiato Koni De Winter. Ecco la nota ufficiale del club:Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori della Juventus U23 Matteo, Fabio, Nikolae Matias. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.