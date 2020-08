La Juventus ha appena annunciato sui propri canali Lamberto Zauli come nuovo allenatore della Under 23. Esattamente due settimane dopo la nomina di Andrea Pirlo come tecnico della prima squadra, ecco che viene riempito il posto rimasto vacante nell'Under 23 promuovendo Zauli dalla Primavera. Una promozione meritata, sottolinea la Juve nel comunicato ufficiale, avendo condotto la Primavera ​in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League.