Attraverso un tweet apparso sulla pagina ufficiale del club, la Juventus ha comunicato la negatività al Covid-19 di tre membri del gruppo squadra dell’Under 23, tra cui il tecnico Zauli: “L’allenatore Zauli e i calciatori Dragusin e Oliveira Rosa hanno effettuato, come da protocollo, il controllo con tampone per il Covid 19, che ha dato esito negativo. I giocatori potranno quindi tornare alla regolare attività e Zauli sarà in panchina domenica”. Buone notizie dunque per la seconda squadra bianconera, colpiti recentemente da diversi casi di positività.



In contemporanea, la Juve ha annunciato l’isolamento fiduciario della squadra femminile: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 della giocatrice Cecilia Salvai. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.