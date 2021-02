Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha comunicato i giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie C. Nella Juventus Under 23, impegnata domenica pomeriggio contro la Lucchese nella 26^ giornata del Girone A, ci sarà una defezione per squalifica: si tratta del mediano belga Daouda Peeters, che nella partita persa l'altroieri per 2-0 contro la Pro Vercelli ha rimediato un'ammonizione da diffidato. I bianconeri di mister Zauli sono settimi in classifica a 39 punti, 13 in meno della capolista Como. La Lucchese è invece il fanalino di coda del campionato, non vince da 6 gare.