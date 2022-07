Nuova avventura per Alessandro. Cresciuto nelle giovanili bianconere e già in forza alla, il portiere classe 2001 ha deciso di svincolarsi dal club bianconero per ripartire dal, club toscano che milita in Serie C. Ecco il comunicato ufficiale: "L’U.S Città di Pontedera comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del giovane Alessandro Siano, portiere classe 2001 cresciuto nelle giovanili della Juventus, passando dall’Under 17 all’Under 19 fino all’Under 23. Il giocatore, originario di Chivasso in provincia di Torino, ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai colori Granata per le prossime due stagioni".