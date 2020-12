#Under23 | Raffaele Alcibiade ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, il calciatore può tornare alla regolare attività. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) December 1, 2020

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio profilo Twitter,“Raffaele Alcibiade ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, il calciatore può tornare alla regolare attività”. La Juve è reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 contro l’Olbia ed è al 9° posto in classifica a 19 punti. Adesso potrà tornare a contare sulla leadership del proprio capitano.