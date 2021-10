"Per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete".Questo si può leggere nel comunicato del Giudice Sportivo della Lega Pro dopo l'ultima giornata di Serie C, a proposito del terzino della Juventus Under 23Il cartellino rosso è stato comminato per un atterramento ai danni di un attaccante dell'Albinoleffe all'ingresso in area di rigore, nella partita pareggiata ieri 2-2 dai ragazzi di Zauli. De Winter salterà dunque la sfida contro la Pro Sesto di domenica.