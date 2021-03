Sabato sera, per la 34^ giornata della Serie C Girone A, la Juventus Under 23 giocherà al Moccagatta di Alessandria... ma in trasferta! La squadra di Lamberto Zauli sfiderà infatti gli effettivi padroni di casa, i grigi. I bianconeri affronteranno questa sfida senza un difensore, fermato dal Giudice Sportivo della Lega Pro. Si tratta di Riccardo Capellini, che ha rimediato un'ammonizione da diffidato nel match perso ieri sul campo della Pro Patria. La 'seconda squadra' della Juve è 9^ in classifica, in fondo alla zona playoff.