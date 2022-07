#Under23 | Davide De Marino in prestito al @PescaraCalcio fino al 30 giugno 2023.



Buona fortuna, Davide! pic.twitter.com/giy0VJfYOx — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 14, 2022

Altra partenza per la. Come reso noto dal club bianconero attraverso i propri canali ufficiali, Davidepassa in prestito alfino al 30 giugno 2023. Il difensore classe 2000 è reduce da sei mesi al Pisa, club con cui però ha collezionato solo 12 presenze in panchina. Per lui, ora, una nuova avventura in Serie C. Ecco il post su Twitter: