La Juventus Under 23 cede un difensore centrale. Il club bianconero, infatti, ha pubblicato poco fa una nota con cui ha ufficializzato la partenza di Albian Hajdari. Il 18enne torna al Basilea in prestito fino a fine stagione.



Ecco il comunicato, apparso su Twitter: "Albian Hajdari in prestito al Basilea fino al 30 giugno 2022".