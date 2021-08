#Under23 | Mirco Lipari in prestito per una stagione alla @ssjuvestabiaspa.



In bocca al lupo pic.twitter.com/B0mmTeJ9h6 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 25, 2021

Il mercato juventino in uscita si muove... per la seconda squadra. Mirco Li​pari, attaccante molto tecnico di 19 anni della Juve Under 23, che il club bianconero ​prelevò tre anni fa dalle giovanili dell'Em​poli,, la Juve Stabia. Questo è quanto si apprende dalla comunicazione diramata stamattina dalla Juventus sui ​pro​pri canali ufficiali.