Dal sito ufficiale della Juventus:"Alejandro Marqués, dopo una stagione e mezza, lascia la Juventus Under 23. L’attaccante classe 2000 si trasferisce in prestito per un anno al Mirandes, nella Segunda Divisiòn spagnola, dove ritroverà il suo ex compagno di squadra, Riccardo Capellini.Con la maglia bianconera Marqués, nella sua prima esperienza italiana, ha totalizzato 32 presenze, segnando 8 reti e fornendo 2 assist tenendo in considerazione tutte le competizioni, comprese le due apparizioni nella Coppa Italia Primavera nella seconda parte della stagione 2019/20. Da segnalare anche una convocazione in Prima Squadra in occasione della trasferta di Verona.Alejandro tornerà in Spagna dove è cresciuto calcisticamente.Ad attenderlo, dunque, una nuova sfida stimolante. ¡Buena suerte!"