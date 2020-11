Questo il comunicato della Juventus Under 23: "Wesley ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, il calciatore può tornare alla regolare attività". Un'altra bella notizia in chiave coronavirus dopo le recenti negativizzazioni di Brighenti e Di Pardo, e la conclusione dell'isolamento fiduciario di ieri. Adesso nella "seconda squadra" bianconera rimane contagiato dal coronavirus solo il capitano Raffaele Alcibiade. La Juve U23 attualmente occupa il 12° posto nella classifica della Serie C Girone A.