Due giornate di Serie C a stretto giro di posta attendono la Juventus Under 23. Sabato fuori casa con l'Albinoleffe e poi martedì al Moccagatta contro la Pro Vercelli. Una Pro che non avrà in panchina il proprio allenatore Francesco Modesto, squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate perché, al termine dell'ultima partita di campionato, pareggiata per 0-0 contro la Lucchese fanalino di coda, "assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria cercando il contatto fisico che veniva impedito dall’intervento dei propri dirigenti".