Niente Padova per due titolari della Juve Under 23. Come già anticipato nella serata di ieri - e ora messo nero su bianco dal Giudice Sportivo di Lega Pro - Mattia Compagnon ed Enzo Barrenechea non potranno prendere parte alla sfida di andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C per squalifica, avendo ricevuto un'ammonizione da diffidati nel match di ieri sera in casa del Renate. Due assenze di peso per mister Lamberto Zauli, che non potrà contare sui due giocatori per la gara casalinga in programma martedì 17 maggio.