Che la vittoria della Juventus Under 23 per 3-1 sulla Pro Patria nell'ultima giornata di Serie C sia stata meno tranquilla di quanto faccia pensare il risultato è stato ampiamente spiegato da mister Zauli nel postpartita. A suggellare questo fatto arriva oggi dal Giudice Sportivo della Lega Pro la squalifica per un turno al viceallenatore bianconero Mirko Conte "perché durante la gara proferiva reiterate espressioni blasfeme". Conte non potrà essere in panchina quindi domenica pomeriggio nel "derby" (non di città, ma di stadio) contro l'Alessandria.

DI PARDO - La squalifica di Conte fa il paio con quella per due giornate comminata all'esterno Alessandro Di Pardo, espulso a venti minuti dalla fine nella sfida con la Pro Patria.