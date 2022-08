Ora è ufficiale: slitta all'avvio del campionato 2022-23 di, che vedrà ai blocchi di partenza anche ladi mister Massimo. Inizialmente previsto per il 28 agosto, lo "start" è stato spostato di una settimana a causa della situazione relativa al Campobasso, in attesa della decisione delsul ricorso presentato contro l'esclusione dal torneo, di cui si discuterà il 25 agosto.Di seguito la nota ufficiale: "Il Presidente della Lega Pro, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C e il rinvio della 1a giornata di andata del Campionato Serie C 2022-2023 come di seguito riportato:CAMPIONATO SERIE C 2022–20231a giornata di andata 4 settembre 2022 anziché 28 agosto 2022Si comunica che i calendari di ciascuna delle competizioni organizzate dalla Lega Pro saranno resi noti con successivi comunicati ufficiali".