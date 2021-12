La nota ufficiale della Lega Pro:



AGGIORNAMENTO DATE DI CALENDARIO 2a GIORNATA DI RITORNO



Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 2a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022 come di seguito riportato:



CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022



2a giornata di ritorno 2 febbraio 2022 anziché 9 gennaio 2022



Si comunica che la programmazione relativa alla giornata in oggetto sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.

ED ECCO LA NUOVA PROGRAMMAZIONE, COMPRESA TRIESTINA-JUVE U23