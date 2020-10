1









La Lega Pro oggi ha ufficializzato il rinvio di Juventus Under 23 - Como, partita valida per la 3^ giornata della Serie C Girone A. Il match si sarebbe dovuto disputare mercoledì prossimo, il 7 ottobre, e sarà recuperato esattamente tre settimane dopo: mercoledì 28 ottobre, alle 17.30, sempre al Moccagatta di Alessandria. Il motivo risiede negli impegni dei giocatori bianconeri con le rispettive nazionali. Nel frattempo, i ragazzi di mister Zauli saranno in campo a Gorgonzola domani alle 17.30 contro la Giana Erminio, dopo aver iniziato il campionato lunedì sera battendo in rimonta la Pro Sesto.