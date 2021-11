"​AIC e Lega Pro hanno nuovamente concordato la sosta invernale per la stagione sportiva 2021/22.Per 8 giorni consecutivi, nel periodo che va da giovedì 23 dicembre a giovedì 30 dicembre compresi, sarà sospesa ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento; in alternativa, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, il periodo di riposo potrà essere frazionato in due periodi".Con questo comunicato, l'AIC ha reso nota la durata della sosta invernale della Lega Pro.