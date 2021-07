UFFICIALE | Alessandro Sersanti è un nuovo giocatore dell'#Under23



Centrocampista, classe 2002, firma un contratto fino al 2023



Benvenuto pic.twitter.com/HX7mHrAiPu — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 30, 2021

Mezzala dalla corsa infaticabile e dotato di una discreta tecnica che gli consente di fare strappi interessanti e di essere utilizzato anche in altri. No, non stiamo parlando della miglior versione di Adrien Rabiot, bensì del 19enne Alessandro Sersanti, centrocampista che la Juventus Under 23 ha appena prelevato dalla Fiorentina, proprietaria del suo cartellino,