Attraverso un tweet dell'account del settore giovanile la Juventus ha ufficializzato il posticipo della terza giornata di ritorno di Serie C. Al momento, il terzo campionato italiano non può disputarsi per l'altissimo numero di positivi.



IL COMUNICATO - UFFICIALE: posticipata al 23 febbraio la terza giornata di ritorno di Serie C, prevista per il 16 gennaio. Si riprenderà quindi a giocare dal weekend del 22-24 gennaio, con la quarta di ritorno.