Nel corso della partita di ieri contro la Feralpi Salò, Junior Ntenda ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. In seguito agli esami strumentali eseguiti oggi presso il J|Medical è emersa la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale. Il calciatore dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni.Ntenda, terzino 19enne di nazionalità francese, è arrivato alla Juve Primavera un anno e mezzo fa dalle giovanili del Nantes, e in questa stagione ha vissuto la "promozione" in Under 23.