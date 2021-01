Periodo travagliato a livello di salute per quanto riguarda i portieri della Juventus Under 23. Ieri sera infatti è arrivata la notizia della frattura allo zigomo di Franco Israel; oggi però la Juve dà il bentornato a Timothy Nocchi che oltre un mese fa si era dovuto fermare per uno. Il 30enne Nocchi è guarito nei tempi previsti ed è tornato ad allenarsi a Vinovo!