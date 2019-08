Wir freuen uns, die Verpflichtung von Kévin Monzialo bekannt zu geben. Der französische U19-Nationalspieler kommt aus der U23 von Juventus Turin und wechselt leihweise für eine Saison mit Option zur definitiven Übernahme nach Zürich. News: https://t.co/7ezfx6XBYP #gc #zürich pic.twitter.com/EZR8MNI9sz — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) August 16, 2019

L'esterno d'attacco classe 2000, che in stagione ha già esordito con la maglia della Juventus Under 23, in Coppa Italia di Serie C contro la Pergolettese, è stato ufficializzato a nuovo acquisto da parte del club svizzero con un comunicato. Il Grasshopers si è detto "entusiasta di annunciare l'ingaggio di Kevin Monzialo", che "arrivafissata per la prossima estate.