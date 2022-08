Ora è ufficiale. Il terzino dellaDaniellascia i bianconeri in prestito per vestire la maglia del, squadra che milita nel girone C di Lega Pro. Ecco il comunicato del club pugliese."Il Calcio Foggia 1920 rendo noto di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Juventus U23, il diritto alle prestazioni sportive di Daniel Leo. Il difensore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023.Daniel Leo nasce a Lugano il 19 settembre 2001. Il giovane terzino destro svizzero muove i primi passi nelle giovanili del Team Ticino, prima di vestire la maglia bianconera della “Vecchia Signora”. 26 presenze in campionato con la Juventus U23, 6 presenze nei playoff, 2 presenze in Coppa Serie C e 3 gol con la formazione torinese sono i numeri della prima stagione tra i professionisti dell’esterno di difesa.“Foggia è una grande piazza, è stato bellissimo vedere il video dei tifosi presenti all’allenamento di qualche giorno fa. Sono qui con la voglia di far meglio dello scorso anno, non potevo fare scelta migliore. Forza Foggia”, dichiara il neo-acquisto rossonero".