Ieri sera la Juventus Under 23 ha battuto in trasferta la Lucchese per 1-0. Tuttavia in pieno recupero ha vissuto l'espulsione di uno dei suoi uomini più talentuosi: Felix Correia, che si è visto sventolare il cartellino rosso per un fallo di reazione ai danni di Tanasiy Kosovan. Oggi il Giudice Sportivo della Lega Pro ha ufficializzato per Correia una squalifica per due giornate. La motivazione: "atto di violenza verso un avversario a gioco fermo". Nel comunicato si registrano anche le ammonizioni (prima sanzione) per Luca Coccolo e Frano Tongya.