Un solo risultato a disposizione, come a Vercelli: la vittoria. Con questo obiettivo scenderà in campo questa sera (fischio d'inizio alle 20:30) contro il Renate la Juventus Under 23 dopo il pareggio per 1-1 della gara di andata. I bianconeri dovranno, infatti, soltanto vincere per accedere al secondo turno dei playoff nazionali. Con due pareggi passerebbero i lombardi che hanno chiuso la regular season in una posizione di classifica migliore rispetto alla squadra di Mister Lamberto Zauli.



Di seguito i nostri giocatori convocati per la sfida dello Stadio "Città di Meda".



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer



2 Leo



3 Stramaccioni



4 Riccio



5 De Winter



6 Anzolin



7 Sekulov



8 Leone



9 Da Graca



10 Soulé Malvano



12 Garofani



13 Poli



14 Compagnon



15 Verduci



16 Sersanti



19 Palumbo



20 Iocolano



26 Barbieri



27 Cudrig



28 Barrenechea



30 Boloca



44 Siano



45 Lipari



48 Cotter