In questa sessione invernale di calciomercato, la Juventus Under 23 lascia partire un altro calciatore. Si tratta del portiere Stefano Gori che, arrivato dal Pisa nella scorsa stagione, torna nel club toscano. A causa di un infortunio, l'estremo difensore non ha trovato spazio in bianconero. Il comunicato del Pisa: "Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con la Juventus F.C. l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Gori. Per il portiere, classe 1996, si tratta di un ritorno sotto la Torre dopo il trasferimento in maglia bianconera al termine della passata stagione. Stefano Gori è già a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Luca D’Angelo".