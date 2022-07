Dopo più di 10 anni passati tra Scuola calcio e settore giovanile della, il centrocampista Giuseppelascia la Juventus - nell'ultima stagione ha giocato nell'Under 23 -, per trasferirsi al. Ad ufficializzarlo è il club toscano:"Acr Siena 1904 SpA è lieta di comunicare l’acquisto, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive di Giuseppe Leone.Centrocampista classe 2001, proveniente dalla Juventus con cui ha collezionato 60 partite in serie C nella squadra Under 23, è stabilmente un calciatore della Nazionale dove vanta 40 presenze, dall’Under 16 all’Under 20.Nell’ultima stagione è sceso in campo 33 volte tra campionato e playoff con la maglia della Juventus Under 23 e in nove partite con gli Azzurri Under 20.Leone ha firmato con il Siena un contratto pluriennale ed è già a disposizione di mister Guido Pagliuca dopo aver superato le visite mediche".