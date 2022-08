#Under23 | Clemente Perotti ha firmato sino al 2025 Questa stagione sarà in prestito all'Aurora Pro Patria 1919 pic.twitter.com/KwKc46xJTi — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 9, 2022

C'è la firma per Clemente. L'ala destra classe 2003 ha stipulato un contratto con lafino al 2025, dopo il periodo di preparazione estiva trascorso con l'di mister Massimo Brambilla a seguito del suo ingaggio dal, società torinese di Serie D. Per vestire la maglia bianconera, però, dovrà attendere almeno un'altra stagione: per il momento, infatti, la Vecchia Signora ha deciso di mandarlo in prestito alla, squadra che la Juve Under 23 affronterà in campionato nel girone A di Lega Pro. Qui sotto l'annuncio ufficiale.