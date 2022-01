Colpo di mercato per la Juventus Under 23. Per rinforzare la rosa a disposizione di Lamberto Zauli, è stato finalizzato l'acquisto del portiere classe 2001, Alessandro Siano. Il calciatore proviene dall'Imolese e si trasferisce in bianconero a titolo definitivo. Per lui si tratta di un ritorno, visto che proviene dalle giovanili della Vecchia Signora. A riportarlo è il sito della Lega Serie A.