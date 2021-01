| Davide De Marino è un giocatore dell'#Under23



La Juventus Under 23 continua a dimostrarsi molto attiva sul mercato. La società sta lavorando per dare a Lamberto Zauli una squadra competitiva e riempire i buchi creati da quei calciatori, come Dragusin, che si sono spostati definitivamente in prima squadra. Inoltre, l'obiettivo per i giovani bianconeri rimane quello di dare l'assalto alla Serie B., centrale di difesa classe 2000, che arriva dalla Pro Vercelli e si trasferisce in bianconero a titolo definitivo. Nel contesto di questa operazione, Giulio Parodi ha fatto il percorso inverso per trasferirsi a Vercelli.